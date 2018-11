Kalifornien: Mindestens 13 Tote bei Schießerei auf Studentenparty

Update: Laut US-Sicherheitskräften kamen bei der Schießerei zwölf Menschen ums Leben. Zudem sei auch der Schütze tot. Das teilte ein Sprecher des Sheriff-Büros mit.

Im US-Bundesstaat Kalifornien hat ein Mann auf Gäste in einer Tanzbar geschossen - es soll mindestens 13 Tote gegeben haben. Die Polizei sprach am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) von mehreren Opfern. Der mutmaßliche Schütze sei ebenfalls unter den Opfern, so die örtliche Polizei.