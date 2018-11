Wer gegen wen im Krieg? - unwichtig: Macron im "Ring der Erinnerung"

Auf seine Rundreise zu markanten Orten des Ersten Weltkriegs hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den vielleicht symbolträchtigsten Ort besucht: In Notre-Dame-de-Lorette im Norden Frankreichs steht seit vier Jahren eine der größten Gedenkstätten der Welt. Fast 580.000 Namen von Kriegsopfern sind am Rande des Soldatenfriedhofs in einen „Ring der Erinnerung“ eingraviert, eine Ellipse aus Beton mit 330 Metern Umfang - Sieger und Besiegte - in alphabetischer Reihenfolge, ohne jede Unterscheidung zwischen Nationalitäten und einstigen Freunden oder Feinden.

Die Namenslisten wurden von den am Krieg beteiligten Ländern zusammengestellt und vereinen insgesamt 40 Nationalitäten.