Andy Warhol - zurück in New York

Wie ist aus einem schwuler Mann, Kind armer Einwanderer aus den Karpaten, aufgewachsen in einer katholischen Familie in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania, eine Ikone der Pop Art geworden? Wie wurde Andrew Warhola zu Andy Warhol?

Donna de Salvo

Donna De Salvo vom Whitney Museum in New York kannte den scheuen Andy persönlich und riskiert in einer Ausstellung einen Blick hinter die Maske der „Marke Warhol“ – in der ersten Warhol-Retrospektive in seiner adoptierten Heimatstadt New York seit fast drei Jahrzehnten.

"Die Ausstellung führt uns durch das frühe Werk Warhols, damals arbeitete er als Illustrator in der Modebranche in New York. Mit Pop geht es weiter, seiner revolutionären Malerei, die richtungsweisend wurde. Aber man sieht auch die Werke, die nach den 60er Jahren entstanden sind, und oft von den Kritikern nicht ganz für voll genommen wurden."