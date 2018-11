Erster Weltkrieg: 100 Jahre Waffenstillstand von Compiègne

Vor genau 100 Jahren war es soweit: Um elf Uhr morgens am 11. November 1918 wurde das Ende des Ersten Weltkrieges eingeleitet. An der Front verkündeten Trompeten den Waffenstillstand. In französischen Städten läuteten Glocken den Frieden ein. Nach vier Jahren und fast zehn Millionen Toten war der Krieg vorüber. Vor allem die aussichtslose Lage an der Westfront brachte das Deutsche Reich dazu, sich auf Waffenstillstandverhandlungen einzulassen.