Europa-Wahl: Macrons “En Marche” verstärkt Liberale

Emmanuel Macrons Bewegung "La République en Marche" will mit den Liberalen in den Europawahlkampf 2019 ziehen. "Um es euch in aller Klarheit zu sagen", sagte seine mit Spannung erwartete Abgesandte und Mitbegründerin von „En Marche“ Astrid Panosyan beim Kongress der europäischen Liberalen (Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa, ALDE) in Madrid, "ALDE ist das Herz der Koalition, die „En Marche“ bauen will."

