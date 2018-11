Gedenken an 9. November: Merkel warnt vor Antisemitismus

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat bei einer Gedenkstunde zum 80. Jahrestag der Novemberprogrome vor zunehmenden Judenhass in Deutschland gewarnt. Es gebe in Deutschland wieder blühendes jüdisches Leben, so die CDU-Politikerin in der Synagoge in der Berliner Rykestraße. Doch zugleich gebe es einen besorgniserregenden Antisemitismus. "Wir erschrecken uns über Angriffe auf Menschen, die eine Kippa tragen und stehen fassungslos vor dem rechtsradikal motivierten Angriff auf ein jüdisches Restaurant im August dieses Jahres in Chemnitz", so Merkel. "Das ist eine Form antisemitischer Straftaten, die schlimme Erinnerungen an den Beginn der Judenverfolgung in den 30er-Jahren wachruft. Aber solche Vorfälle müssen nicht nur die Überlebenden der Shoa alarmieren. Sie sind furchtbar für uns alle."