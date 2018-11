Rätselraten: Wie geht es Gabuns Ali Bongo (59)?

Worunter leidet der Präsident von Gabun, Ali Bongo Ondimba? Diese Frage beschäftigt viele Menschen in dem afrikanischen Land. Langzeit-Herrscher Ali Bongo hatte während eines Besuchs in Saudi-Arabien am 24. Oktober einen Schwächeanfall erlitten. Die Ärzte in Riad erklärten zunächst nur, der 59-jährige Präsident müsse sich erholen.