Rot wie Blut - die Geschichte der Gedenk-Mohnblume

Auf Flanderns Feldern blüht der Mohn

zwischen Reihen von Kreuzen,

wo unser letzter Ruheplatz ist; und am Himmel

fliegen immer noch die prächtig singenden Lerchen;

kaum hörte man ihren Gesang unten bei den Geschützen

Wir sind die Toten. Vor kurzem noch

lebten wir, nahmen die Morgendämmerung wahr;

liebten und wurden geliebt. Und jetzt liegen wir

auf Flanderns Feldern.

Führt unseren Kampf mit dem Gegner fort!

Euch werfen wir aus kraftlosen Händen

die Fackel zu; sie hoch zu tragen sei eure Pflicht.

Haltet ihr uns Toten nicht die Treue,

werden wir nicht ruhen, auch wenn der Mohn blüht

auf Flanderns Feldern.

Die Geschichte der “Erinnnerungs-Mohnblume”

Das Tragen einer Papier- oder Plastik-Mohnblume geht auf das Jahr 1921 zurück. Die “Poppies” gelten heute weltweit und vor allem in den englischsprachigen Ländern als ein Symbol des Gedenkens an die zahl- und namenlosen Opfer von Krieg und insbesondere an die in den beiden Weltkriegen gefallenen Soldaten. Die Verwendung der Klatschmohn-Blüte als symbolische Blume zum Gedenken an Kriegsopfer wurde von der Royal Canadian Legion initiiert und diente anfangs ausschließlich dem Gedenken an gefallene Soldaten des Ersten Weltkriegs.

Inspiriert wurde die Verwendung der Blume durch das Gedicht Auf Flanders Feldern von dem kanadischen Lieutenant Colonel John McCrae. Es ist eines der bekanntesten englischsprachigen Gedichte über den Ersten Weltkrieg, das erstmals 1915 im “Punch Magazine” veröffentlicht wurde. Der Klatschmohn sollte an die vom Blut der Soldaten des Ersten Weltkrieges geröteten Felder Flanderns erinnern. Zudem begann damals auf den frisch aufgeschütteten Hügeln der Soldatengräber als erstes der Klatschmohn zu blühen.

In Kanada ist das Verkaufen der Ansteckblumen als Poppy Campaign bekannt. Die “Poppies” werden auf der Straße von Freiwilligen in der Woche vor dem Gedenktag, dem 11. November, verkauft.

Die Idee dahinter

Nach dem Ersten Weltkrieg ging es darum, ehemalige Soldaten finanziell und beim Wiedereinstieg ins Berufsleben zu unterstützen. Die US-Universitätsprofessorin Moina Michael hatte – inspiriert durch das Gedicht “Auf Flanders Feldern” – die Idee, die Ansteckblumen zu verkaufen. Durch sie wurde der Klatschmohn zum Gedenksymbol der Kriegstoten und sie selbst als “Poppy-Lady” für ihre humanitären Bemühungen bekannt.