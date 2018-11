Terrorangriff: IS reklamiert Messerangriff in Melbourne für sich

Nach Medienberichten soll der Angreifer Kontakte in die islamistische Szene gehabt haben und aus Somalia stammen.

Augenzeugen berichten:

"Wir konnten erst nichts sehen, bis wir einen Mann gesehen haben, der über die Bourke Street lief und die Polizei die rannte. Und dann hörten wir, wie ein Schuss abgefeuert wurde, was schrecklich war. Danach sahen wir ein brennendes Auto und die Polizei sagte uns, wir könnten nicht weiter gehen."

"Ich war etwa zwei Sekunden nachdem alle gerannt sind dort. Da war ein wirklich großer schwarzer Mann, der in der Nähe eines brennenden Autos stand. Dann näherte sic h jemand dem Auto. Ich glaube, er wollte schauen, ob es allen gut geht. Und da hat der Schwarze ihn erstochen. Da bin ich weggerannt. "

Der Angriff ereignete sich in einem Geschäftsviertel in der Innenstadt der australischen Millionenmetropole Melbourne, in dem zahlreiche Passanten unterwegs waren. Der IS reklamierte die Tat über seine Propagandaseite für sich.