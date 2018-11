Wegen 525.000 €: Französische Luftfahrtbehörde beschlagnahmt Ryanair-Maschine

Am Donnerstag Abend ließ die französische Zivilluftfahrtbehörde DGAC die Boeing-737 nicht vom Flughafen Bordeaux-Mérignac im Südwesten Frankreichs starten, um damit den Druck zu erhöhen. Ryanair hatte zuvor Gelder für seine Aktivitäten am Flughafen Angoulême in Westfrankreich erhalten. Nach Angaben der DGAC hat die EU-Kommission diese Zahlung im Jahr 2014 für rechtswidrig befunden.

Bisher habe Ryanair die Hälfte des zuvor von den Regionalbehörden geforderten Betrages bereits zurückgezahlt - ein Restbetrag von 525.000€ bleibe übrig, sagte Didier Villat, Präsident Flughafengewerkschaft Charente. Man hoffe, dass Ryanair den verbleibenden Betrag bis Freitag begleichen werde. Dass man zu solche drastische Maßnahmen wie der Flugzeugbeschlagnahmung greife, sei dem Umstand geschuldet, dass alles andere nichts gebracht habe.