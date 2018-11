ALDE-Kongress: Gegen extremistische Ideologien

Die europäische Partei ALDE spricht sich in ihrem Programm deutlich gegen extremistische Ideologien aus.

Die Erklärung ist eine der Kernbotschaften auf dem Parteikongress in Madrid. Hier wurden die Richtlinien für die Europawahl aufgestellt, in die ALDE an der Seite der französischen Partei En Marche und anderen Kräften ziehen wird.