ALDE-Kongress: mehr Liberal, weniger Populismus in Europa

"An den wirtschaftlichen Problemen meines Landes, mangelnde Produktivität, Arbeitslosigkeit und so weiter, sind nicht die europäischen Institutionen schuld, sondern die nationalen Behörden", so Senatorin Emma Bonino von PiuEuropa beim Kongress in Madrid. "Wir stehen mit einem beispiellosen Schuldenberg alleine da. In so einer delikaten Situation ist es kaum vorstellbar, was 27 Länder erreichen würden, wenn sie nur auf sich allein gestellt wären. Konrad Adenauer sagte einmal, Europa sei ein Traum von einigen Wenigen, eine Hoffnung für viele, und es würde zu einer Notwendigkeit für alle werden. Genau an diesem Punkt sind wir jetzt angekommen."