Anschlag auf Hotel in Somalia: Zahl der Toten steigt

Die Zahl der Toten nach einem Terroranschlag in Somalias Hauptstadt Mogadischu steigt weiter. Von rund 40 Personen war am Samstag die Rede, die die Attacke auf ein Hotel nicht überlebt haben, darunter befinden sich auch mehrere Angreifer der radikalislamischen Terrororganisation Al-Shabaab. Rund 50 weitere Personen wurden nach Angaben eines Krankenhauses verletzt.

Al-Shabaab hat sich zu dem Anschlag bekannt.

Am Freitag hatten sich zwei Angreifer vor dem Hotel in die Luft gesprengt, dann explodierte ein Auto am Hintereingang des Hotels. Weitere Angreifer wurden der Polizei zufolge von Sicherheitskräften getötet.

Immer wieder gibt es in Mogadischu schwere Anschläge vornehmlich auf Hotels und Gaststätten, die von Ausländern frequentiert werden.