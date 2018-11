Fall Khashoggi: Türkei teilte Ton-Aufnahmen mit 5 Nationen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich in Ankara zur Tötung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi geäußert. Demnach habe die Türkei Aufnahmen im Zusammenhang mit dem Verbrechen mit einer Reihe von Ländern geteilt. Erdogan erwähnte Aufzeichnungen von Gesprächen, ohne auf deren Inhalt einzugehen. Die Informationen seien an Deutschland, Saudi-Arabien, die USA, Frankreich und Großbritannien weitergegeben worden.

Khashoggi wurde Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul umgebracht, in dem er Dokumente für seine Hochzeit abholen wollte. Erst unter internationalem Druck hatte das Königshaus in Riad den Tod des "Washington Post"-Kolumnisten eingeräumt. Riad beschuldigt hochrangige Regierungsmitarbeiter der, die nicht auf Geheiß von Kronprinz oder König gehandelt hätten. Diese Version wurde international als wenig glaubwürdig angezweifelt.