Leicester-Fans zollen verstorbenem Vereinschef Tribut

Vichai und vier andere Menschen waren am 27. Oktober bei einem Hubschrauberabsturz in unmittelbarer Nähe des King-Power-Stadions in Leicester ums Leben gekommen.

Der Marsch fand unter dem Motto "5,000-1" vor dem Premier-League-Spiel gegen den Fußballclub Burnley statt. Leicester City hatte die Premier League 2016 mit einer Wettquote von 5000 zu 1 unerwartet gewonnen.