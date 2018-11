"Männerhorden in die Pampa": Grüne Debatte um Flüchtlingspolitik

Auf dem Parteitag der Grünen in Leipzig wird der Satz des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, man solle "junge Männerhorden" trennen und "in die Pampa schicken, sehr kontrovers diskutiert. In einem Interview mit der "Heilbronner Stimme" und dem "Mannheimer Morgen" hatte Kretschmann erklärt, einige Flüchtlinge "in die Pampa" zu schicken, sei nicht falsch. "Großstädte sind für solche Leute wegen der Anonymität attraktiv und weil sie dort Gleichgesinnte treffen", sagte der Regierungschef.