Sehen Sie LIVE: 100. Jahrestag zum Ende des 1. Weltkriegs

An diesem Sonntag wird weltweit an den Waffenstillstandstag (Armistice Day) erinnert und zwar genau 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Euronews berichtet live über Ereignisse in ganz Europa: Mehr als 60 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt treffen sich zu Gedenkfeiern in Paris und tausende Besucher wollten an der Gedenkveranstaltung in London teilnehmen.