Mindestens 25 Todesopfer durch Flammeninferno in Kalifornien

In den Brandgebieten in Kalifornien steigen die Opferzahlen. Allein in der fast vollständig zerstörten Stadt Paradise in Nordkalifornien seien 23 Todesopfer geborgen worden, erklärte die Feuerwehr von Butte County. Nicht alle der über 25.000 Einwohner waren den Evakuierungsaufrufen gefolgt.