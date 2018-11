Rio de Janeiro: 14 Tote durch Erdrutsch in Armenviertel

Beim Abgang eines Erdrutsches sind in einem Armenviertel in der Nähe von Rio de Janeiro mindestens vierzehn Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere Bewohner der Favela in Niteroi konnten lebend aus den Geröllmassen geborgen werden. Die Menschen wurden am frühen Morgen aus dem Schlaf gerissen. Unter den Todesopfern sind nach Angaben der Rettungskräfte ein drei Jahre alter Junge und zwei ältere Frauen.