Sagen die Blicke alles? 5 Tweets zu Putin und Trump in Paris

In den sozialen Netzwerken erregt das Bild der Ankunft von Wladimir Putin bei der Gedenkfeier auf den Champs-Elysée sehr viel Aufmerksamkteit. Dieses Foto sage alles, meinen viele. Angela Merkel und Emmanuel Macron blicken skeptisch drein, während Donald Trump freundlich lacht. Der US-Präsident und sein russischer Amtskollege haben sich auch am Rande der Zeremonien in Paris zu einem Zweiergespräch getroffen. Putin nannte die Unterhaltung positiv. Doch Ergebnisse hat es dabei offenbar keine gegeben. Der Termin für eine eventuelle Reise von Trump nach Russland steht weiterhin nicht fest.