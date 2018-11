Steinmeier in London: Weltkriegsgedenken erstmals mit deutschem Staatsoberhaupt

In London haben britische Politiker, Mitglieder der königlichen Familie und Militärangehörige am 100. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gedacht. Die Würdenträger legten Kränze mit Mohnblumen vor dem Kenotaphen im Stadtteil Westminster nieder. Erstmals nahm mit Frank-Walter Steinmeier auch ein deutsches Staatsoberhaupt an den Gedenkfeierlichkeiten teil - laut Regierung in London ein "historischer Akt der Versöhnung". Im ganzen Land wurde um 11 Uhr eine Schweigeminute abgehalten. Auch Commonwealth-Staaten wie Australien und Indien hielten Gedenkveranstaltungen ab.