Wenig Erwartungen an Libyen-Konferenz in Palermo

Kurz vor Beginn der Libyen-Konferenz im italienischen Palermo hat die libysche Bevölkerung gemischte Erwartungen. Italiens Regierung bringt am Montag und Dienstag Vertreter der Konfliktparteien und verschiedener beteiligter Länder in Sizilien zusammen - politische Schwergewichte bleiben der Konferenz jedoch fern. US-Präsident Donald Trump, Russlands Präsident Wladimir Putin und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel lassen sich von Sondergesandten oder Staatssekretären vertreten.

Laut Mohamed Ramadan aus Tripolis wird an die unmittelbar Betroffenen ohnehin nicht gedacht: "Das libysche Volk vor Ort hat nichts davon. Wir wollen, dass die Menschen hier davon profitieren. Es gab Treffen in Italien, Österreich, in der Schweiz, in Tunesien, in Marokko. Gebracht hat das nichts. Profitiert haben nur die, die den Konflikt führen und ihre Familien. Der Rest der Menschen wird unterdrückt."