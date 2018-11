Zum Shoppen nach Syrien

Heute verkauft Bahaa Al-Masri Süßigkeiten an der syrisch-jordanischen Grenze. Bis vor Kurzem hat er noch bei den syrischen Rebellen gekämpft - so habe er sich über Wasser halten können, wie er sagt.

"Ich bringe Süßigkeiten und verkaufe sie an Jordanier. Sie kommen zum Einkaufen her, weil die Preise niedriger sind als in Jordanien. Ich verkaufe 27 bis 30 Schachteln pro Tag", sagt der Ex-Kämpfer, "Gott sei Dank gibt es hier wieder Arbeit, seit die Grenze auf ist - nachdem ich rund sechs Jahre keinen Job hatte."