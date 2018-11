100 Jahre Frauenwahlrecht: Die Politik soll weiblicher werden

In Deutschland jährt sich die Einführung des Frauenwahlrechts zum 100. Mal. Bei einem Festakt im Deutschen Historischen Museum in Berlin machte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel für einen höheren Frauenanteil in den deutschen Parlamenten stark.

1919 gingen Frauen erstmals an die Urnen

Am 12. November 1918 kündigte der Rat der Volksbeauftragten eine Wahlrechtsreform an, die erstmals auch Frauen zur Wahl zuließ. Die erste Abstimmung mit weiblicher Beteiligung ließ nicht lange auf sich warten: Bei der Wahl zur Deutschen Nationalversammlung am 19. Januar 1919 durften die Wählerinnen erstmals an die Urnen.