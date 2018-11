Amnesty International nimmt Aung San Suu Kyi Preis wieder weg

Amnesty International hat Aung San Suu Kyi seinen prestigeträchtigsten Menschenrechtspreis entzogen und die Politikerin aus Myanmar und Trägerin des Friedensnobelpreises der fortgesetzten Menschenrechtsverletzungen beschuldigt, weil sie die Gewalt gegen die muslimische Minderheit Rohingya nicht gestoppt hat. "Das ist ein Völkermord, der immer noch im Gange ist", so UN-Ermittlungsleiter Marzuki Darusman Ende Oktober bei der Vorstellung eines Untersuchungsberichts zur Lage in Myanmar im UN-Sicherheitsrat.

Kumi Naidoo, der Generalsekretär von Amnesty International, habe Aung San Suu Kyi per Brief mitgeteilt, dass ihr die höchste Ehrung der Menschenrechtsorganisation, der Ambassador of Conscience Award (Botschafterin des Gewissens) aus dem Jahr 2009, entzogen werde, so Amnesty. Die De-facto-Regierungschefin habe nach der Hälfte ihrer Amtszeit und acht Jahre nach ihrer Entlassung aus dem Hausarrest ihre politische und moralische Autorität nicht genutzt, um Menschenrechte, Gerechtigkeit oder Gleichberechtigung im ehemaligen Burma zu schützen, so Naidoo.

Francisco Bencosme, Asien-Pazifik-Spezialist bei Amnesty International USA:

"Wir haben nicht den Mut gesehen, den wir für notwendig erachten und von einem Botschafter des Gewissens erwarten. Aung San Suu Kyi hatte viele Gelegenheiten, sich im Namen ihres ganzen Volkes zu äußern, einschließlich der Rohingya und ist viele Male gescheitert.“