Brexit-Deal im November immer unwahrscheinlicher

Die größte Herausforderung für die britische Premierministerin Theresa May scheint es jetzt, ihre Brexit-Pläne ihrem Kabinett schmackhaft zu machen, wie der euronews Korrespondent Vincent McAviney in London meint:

"Das ist wirklich entscheidend, das enge Zitfenster macht es kompliziert: Findet der Gipfel nicht in diesen Monat statt, sondern erst im Dezember bleibt wenig Zeit für Theresa May, um das Abkommen und alle notwendigen Rechtsvorschriften vor Ablauf der Frist am 29. März, dem Ende des Artikel-50-Prozesses, durch das Unterhaus zu bringen. May muss also Boden gutmachen. Die Zeit arbeitet gegen sie, und selbst wenn es in Brüssel eine Einigung gibt, muss sie die durch das Unterhaus bringen, und das mit einer Labour Partei, die sich im Unklaren ist, ob sie einem Deal zustimmen würde. Dann wird es immer wahrscheinlicher, dass es zu einer neuen Parlamentswahl oder einem neuen Referendum kommen könnte."

Gerade ist die Herausforderung noch grösser geworden: selbst Pro-EU-Kollegen lehnen ihre Pläne ab. Boris Johnsons Bruder Jo Johnson hat gerade aus Protest das Kabinett verlassen. Andere könnten folgen.