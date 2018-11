UN-Generalsekretär appelliert an Kriegsparteien

Im verheerenden Jemen-Krieg haben die Bombardements in der wichtigen Hafenstadt Hudaida abgenommen, ein Zeichen einer möglichen Deeskalation des Konflikts. Der Westen drängt die saudische Koalition, den Krieg zu beenden. Auf US-Hilfe bei der Luftbetankung wollen die Saudis nun ohnehin verzichten. Die staatliche saudische Nachrichtenagentur Spa berichtete unter Berufung auf eine Mitteilung der Regierung, die Koalition habe ihre eigenen Fähigkeiten bei der Luftbetankung in dem Bürgerkriegsland gesteigert und in Abstimmung mit den USA die Beendigung von deren Unterstützung beantragt.