Zu Fuß, im Bus oder auf Lastern: Migranten auf dem Weg zur US-Grenze

Es sind Hunderte und sie versuchen derzeit, die US-amerikanische Grenze zu erreichen. Die meisten der Migranten stammen aus Honduras, aber auch Menschen aus anderen zentralamerikanischen Staaten haben sich der so genannten "Karawane" angeschlossen. Das ist sie nach Darstellung des US-Präsidenten Donald Trump, der am Wochenende die Asylregeln verschärfte, ohne das Schicksal der Migranten zu berücksichtigen.

Miguel Ortiz aus Honduras sagt den Reportern, "wir suchen in den USA nach einer besseren Zukunft für unsere Kinder. In Honduras wird sich nichts ändern. Wir leben dort von der Hand in den Mund."