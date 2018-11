Moskau: Ausreiseverbot für Kremlkritiker Nawalny

Dem russischen Polit-Aktivisten Alexei Nawalny ist die Ausreise aus Russland verwehrt worden. Der Regierungskritiker wollte nach eigenen Angaben zum Europäischen Menschengerichtshof in Straßburg reisen. Nawalny erklärte über Soziale Netzwerke, sein Reisepass sei am Moskauer Flughafen Domodedowo "zu speziellen Überprüfungen einbehalten" worden. Später habe Nawalny ein Ausreiseverbot in Briefform erhalten. Eine Begründung sei nicht geliefert worden.