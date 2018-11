Französische Armee scheint Trump zu verspotten

Die französischen Streitkräfte haben auf ihrer Twitter-Seite das Bild eines Soldaten gepostet, der während des Trainings auf dem Boden kriecht und dazu geschrieben: "Es regnet, aber es ist nicht schlimm. Wir bleiben motiviert". Dazu haben sie den Hashtag "#MontagMotivation" hinzugefügt.

Sprecherin: Hubschrauberflug wegen Regen nicht möglich

Etwa 60 führende Persönlichkeiten der Welt hatten sich am Wochenende in Paris versammelt, um an den 100. Jahrestag des Waffenstillstands von 1918 zu erinnern.