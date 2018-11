Hunderttausende Kraniche ziehen über Ungarn

András Albert ist Wildhüter im Nationalpark Kiskunság:

"Jahr für Jahr sehen wir mehr Kraniche, sie sind keine wirklich seltenen Végel. Aber das Erlebnis ist einzigartig, in Ungarn gibt es nur zwei Orte, an denen man so viele Kraniche sehen kann. In ganz Europa gibt es nicht mehr als 25 Orte, wo sie sich sammeln."

Die Zahl durchkommender Schwärme war stark gesunken, aber jetzt steigt die Zahl wieder. Die ungarische Puszta bietet gute Bedingungen fèr den Zug vieler Vogelarten, sie ist eines der größten Wiesen- und Steppenökosysteme Europas.