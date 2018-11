Köln: Tanker mit 1.200 Tonnen Diesel läuft auf Grund

Ein Tanker ist am Montagabend auf dem Rhein in Köln in Höhe des Schokoladenmuseums auf Grund gelaufen, wie die FAZ berichtete. Es handelt sich um einen sogenannten Schubverband - ein Tankmutterschiff, das von einem anderen Schiff gezogen wird. Der Rhein hat zurzeit extremes Niedrigwasser.

1.200 Tonnen Diesel an Bord

Es sei niemand verletzt, und das Schiff sei nicht kaputt, sagte Stefanie Bersin von der Wasserschutzpolizei in Duisburg. Die Ladung - 1.200 Tonnen Diesel – trete nicht aus, und es bestehe keine Gefahr des Sinkens. Jetzt prüfe man, wie man das unter deutscher Flagge fahrende Schiff am Besten wieder frei bekomme.