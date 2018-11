Trump zu Macrons Europa-Armee: Klartext per Tweet

Europa geht Donald Trump im Kopf herum.

Das kontroverseste Thema nach seinem Weltkrieg-Gedenk-Wochenende in Paris: Braucht Europa eine eigene Armee?

Macron hatte in einem Radio-Interview gesagt, ohne eine "wahre europäische Armee" könnten sich die Europäer nicht verteidigen. Dabei verwies er auf Bedrohungen aus China und Russland, aber auch aus den USA. Auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach sich am Dienstag in einer Rede im Europaparlament in Straßburg dafür aus.

Trump hatte die Ansage Macrons zuvor als "sehr beleidigend" kritisiert.