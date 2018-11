Aussicht auf Wahlen: Libyen-Gipfel in Palermo beendet

Auf Sizilien ist eine Konferenz zur Beruhigung der Lage in Libyen mit der Aussicht auf Wahlen zu Ende gegangen. Wie der italienische Außenminister mitteilte, könnten diese im Frühling abgehalten werden. Rom war es gelungen, auf dem zweitägigen Treffen in Palermo die Chefs der konkurrierenden Regierungen in Libyen erstmals seit fünf Monaten zusammenzubringen. Der in Ostlibyen herrschende General Chalifa reiste im letzten Augenblick an und ließ sich mit Fajis al-Sarradsch, dem Chef der international anerkannten Regierung und Italiens Regierungschef Conte ablichten.