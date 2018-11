Frankreich: "Gelbe Westen" gegen hohe Spritpreise

UMWELTSTEUERN

Eine Tonne Kohlendioxid wird in Frankreich im nächsten Jahr 55 Euro kosten, was sich in rund 10 Cent mehr pro Liter Benzin widerspiegelt. Trotz des jüngsten Rückgangs der Ölpreise stiegen die Benzinpreise zuletzt weiter an. Die „Gelben Westen“ regen sich auch über üppige Umstiegsprämien für Käufer umweltschonender Autos auf.

Ministerpräsident Edouard Philippe kündigte soziale Abfederung an, etwa für Bezieher kleiner Einkommen, die im Auto zur Arbeit fahren. Aber:

"Es gilt das Gesetz, Verkehrsbehinderung ist strafbar. Ich sage den Franzosen: Sie haben natürlich das Recht zu protestieren, aber Sie müssen sich verantwortungsvoll verhalten und das Gesetz respektieren."

Die Steuern für Diesel-Kraftstoff sind nach früheren Angaben der

französischen Nachrichtenagentur AFP seit Jahresbeginn um 7,6 Cent

pro Liter gestiegen. Für Benzin sind demnach 3,9 Cent mehr Steuern zu

zahlen.

su