Gaza: Freude über Waffenstillstand - Protest in Israel

Freude über die Feuerpause im Gazastreifen: Nach der einseitigen Verkündung der Waffenruhe durch die Hamas haben Hunderte Palästinenser am Dienstagabend in Gaza Stadt gefeiert. Vor dem zerstörten Gebäude des Fernsehsenders Al-Aqsa bekundeten sie ihre Unterstützung für die Kassam-Brigaden, den militärischen Arm der Hamas. Die Feuerpause wurde von Ägypten eingeleitet, so Ismail Radwan. "Wir halten uns daran, so lange es die Besatzer auch tun, aber wir haben die Hände am Abzug, sollten sie den Waffenstillstand brechen."

Die israelische Regierung bestätigte die Feuerpause nicht. In Sderot nahe der Grenze zu Gaza protestierten Dutzende Israelis gegen die ihrer Meinung nach zu nachgiebige Haltung ihrer Regierung. "Jeder will einen Waffenstillstand, aber wir wollen, dass die Armee wieder ihre abschreckende Kraft bekommt", so Anwohner Yohai Dahan. "Wir haben genug von immer mehr Terror und Raketen und dass es jeden Monat wieder einen vorübergehenden Waffenstillstand gibt."