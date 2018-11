Prinz Charles feiert 70. Geburtstag

Vor 70 Jahren wurde der älteste Sohn von Königin Elizabeth und Prinz Phillip geboren. Charles Philip Arthur George sollte er heissen. Mit der Thronbesteigung seiner Mutter im Jahre 1952 wurde Charles dann Thronfolger und Duke of Cornwall.

Charles ist in vieler Hinsicht ein ungewöhnlicher Mann: In einem Alter, in dem viele schon in Rente sind, wartet er noch auf seinen eigentlichen Posten: König. Auch ungewöhnlich für ein Mitglied der britischen Königsfamilie: Charles ist Ökobauer. Er verkauft u.a. seine eigenen Kekse. Sein großes Interesse gilt der Architektur, Aquarelle malt das royale Multitalent auch. Er setzt sich außerdem vehement für den Klimaschutz ein.

Happy Birthday, Prinz Charles!

