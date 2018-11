Trump greift Frankreichs Macron an - auf Twitter

Die Stimmung zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron hat sich nach dem jüngsten Treffen offenbar abgekühlt.

Unstimmigkeiten und Kritik bei Gedenkfeier zum Weltkriegsende

Auf einer Ansprache zum Gedenken an das Ende des Ersten Weltkrieges, das sich in diesem Jahr zum 100. Mal jährte, hatte Macron "Nationalismus" als einen "Verrat am Patriotismus" bezeichnet und damit indirekt Kritik an Trumps "America first"- Politik geübt.