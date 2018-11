Ungarn: "Normales Asylverfahren" für Ex-Regierungschef

Das EU-Land Ungarn hat die Anwesenheit des aus seiner Heimat geflohenen ehemaligen mazedonischenRegierungschefs Nikola Gruevski bestätigt und will über den Asylantrag auf dem Rechtsweg entscheiden.

«Wir wollen uns in keiner Weise in die inneren Angelegenheiten souveräner Länder einmischen», so das Amt des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán.

Der Politiker aus der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, FYROM hätte zu Wochenbeginn eine zweijährige Gefängnisstrafe wegen Amtsmissbrauchs antreten sollen. Stattdessen setzte er sich nach Ungarn ab.

Ungarns rechts-nationaler Regierungschef hatte ihn persönlich im Wahlkampf 2016 unterstützt und soll mit ihm befreundet sein.