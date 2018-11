AfD: Staatsanwaltschaft weitet Ermittlungen aus

Zuvor war bekannt geworden, dass der Kreisverband Bodensee ebenfalls eine Spende in Höhe von 130.000 Euro aus der Schweiz erhalten hatte. Auch das Geld war von der Partei zurücküberwiesen worden. In einer internen Prüfung der AfD heißt es unter anderem, Weidels Handeln sei in „jeder Hinsicht korrekt“ gewesen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war am Dienstag gegen Weidel und weitere Mitglieder des Kreisverbandes Anzeige erstattet worden.