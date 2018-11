Brexit: Anderthalb Jahre und 585 Seiten später

Schriftgrösse Aa Aa

Die Brexit-Verhandlungen treten in die nächste entscheidende Phase: Am 25. November findet ein EU-Sondergipfel statt, bei dem der Austrittsvertrag unter Dach und Fach gebracht werden soll. Vorausgegangen waren entscheidende Fortschritte, die Premierministerin Theresa May am Dienstagabend meldete. Nach fünfstündigen Verhandlungen hatte ihr Kabinett "Ja" zum Vertrag gesagt.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier sagte, "unsere Arbeit ist noch nicht vorbei. Beide Seiten haben noch einen weiten Weg vor sich. In den nächsten Tagen werden wir an einer Erklärung arbeiten, die die zukünftigen Beziehungen mit den EU-Mitgliedsstaaten und dem EU-Parlament regelt. Unsere Arbeit wird sehr intensiv. Unser Ziel ist, die Erklärung mit Großbritannien unter Dach und Fach zu bringen, so dass der Europäische Rat ihn absegnen kann."