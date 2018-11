Brexit: Deal oder no Deal - Bekommt Theresa May ihren Plan durch?

Nachdem das Kabinett ihrem Plan zugestimmt hat, steht Regierungschefin Theresa May im britischen Unterhaus skeptischen und kritischen Abgeordneten gegenüber. Die Premierministerin erläutert das Ergebnis der langwierigen Brexit-Verhandlungen mit der EU. Hauptstreitpunkt war die Frage der Grenze zwischen Irland und Nordirland. Ein Abkommen ohne Kompromisse auf beiden Seiten wäre nicht möglich gewesen, erklärte May.

Sie sagt auch: "Ich tue nicht so, als wäre der Prozess einfach gewesen. Ich tue auch nicht so, als wären wir oder die EU völlig zufrieden mit allen darin enthaltenen Regelungen. Was die Grenzfrage betrifft, ist dies eine Regelung, von der wir beide gesagt haben, dass wir sie nie nutzen wollen. Aber während einige Leute etwas anderes behaupten, es gibt keinen Deal, der einfach den Brexit liefert, für den das britische Volk gestimmt hat. Die Einigung zur Grenze ist eine Art Rückversicherung für den Notfall".