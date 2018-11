Regierungskrise in Großbritannien: Mehrere Minister treten zurück

Nun ist auch die britische Brexit-Staatssekretärin Suella Braverman von ihrem Amt zurückgetreten. Das teilte Braverman am Donnerstag per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Sie protestiert damit gegen das Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May. Zuvor hatten bereits ihr Chef, Brexit-Minister Dominic Raab und die Arbeitsministerin Esther McVey ihr Amt niedergelegt.