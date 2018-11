Fall Khashoggi: 5 Todesurteile gefordert

Der saudische Generalstaatsanwalt fordert im Fall des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi die Todesstrafe für fünf mutmaßliche Tatbeteiligte. Insgesamt sind elf Männer angeklagt, als Drahtzieher gilt ein ehemaliger hochrangiger Geheimdienstler, so Shaalan Al-Shaalan, Sprecher des Generalstaatsanwalts.

Die Generalstaatsanwaltschaft wies abermals eine mögliche Mitwisserschaft des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman zurück. Das US-Finanzministerium kündigte Medienberichten zufolge unterdessen Sanktionen gegen 17 saudische Staatsbürger an, die mit dem Fall in Verbindung stehen sollen.

Die Türkei fordert von Saudi-Arabien weitere Aufklärung im Fall Khashoggi. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte, die Erklärungen seien nicht zufriedenstellend. Nach wie vor sei unklar, wo sich Khashoggis Leichnam befinde. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte gesagt, Tonaufnahmen über die Ermordung des Journalisten seien an mehrere Länder weitergegeben worden. Khashoggi, ein ausgewiesener Kritiker der saudischen Politik, war am 2. Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden.