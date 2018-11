Israel: Proteste gegen Waffenstillstand

"Ich bin gegen den Waffenstillstand. Es ist unglaublich, dass wir so in Ashkelon leben. Jedes Mal wenn wir Sirenen und Raketen hören, haben die Kinder Angst. Wir wollen, dass sie ein für alle Mal zuschlagen, um diese Geschichte zu beenden, das ist alles", sagt eine Einwohnerin Ashkelons.

In Jerusalem wurde eine Polizeiwache angegriffen und ein Polizist verletzt. Ein weiterer Polizist wurde angeschossen, berichten Israelische Medien. "Wir haben bestätigt, dass ein Terrorist in die Polizeiwache eingedrungen ist und eine Messerattacke verübt hat. Dabei ist ein Grenzpolizist verletzt worden. Der Terrorist konnte noch am Tatort verhaftet werden", gab die Polizei in Jerusalem an.

Am Mittwoch war Verteidigungsminister Avigdor Lieberman aus Protest gegen den Waffenstillstand zurückgetreten - ein Schritt, der möglicherweise vorgezogene Wahlen im Jahr 2019 auslösen könnte.