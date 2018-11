Trump plant Treffen mit Kim Jong Un

"Wir respektieren die interkoreanischen Gespräche. Präsident Moon und ich haben sehr offen darüber gesprochen. Er hat mir versichert, dass es weiterhin eine sehr enge Abstimmung mit den Vereinigten Staaten geben wird, wenn die innerkoreanischen Gespräche stattfinden. Und, dass Südkorea sich weiterhin dazu verpflichtet, alle UN-Resolutionen und -Sanktionen vollständig durchzusetzen", so Mike Pence.

Das südkoreanische Militär ließ am Donnerstag Wachposten in der Grenzzone zu Nordkorea sprengen. In der jüngsten militärischen Vereinbarung, die auf dem interkoreanischen Gipfel in Pjöngjang erzielt wurde, vereinbarten die beiden koreanischen Staaten, zehn Wachposten in der entmilitarisierten Zone abzubauen.

Eine Fortsetzung der Gespräche zwischen den USA und Nordkorea soll die nukleare Krise zwischen den alten Feinden langfristig beenden, so die Hoffnung.