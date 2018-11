335 Meter hohe Talsperre in Betrieb genommen

In Tadschikistan nimmt das Wasserkraftwerk mit der höchsten Talsperre der Welt den Betrieb auf. Zunächst soll am 335 Meter hohen Rogun-Staudamm nur eine von sechs Turbinen gestartet werden. Das prestigeträchtige 3,8-Milliarden-Euro- Projekt ist rund 30 Meter höher als der im Jahr 2012 errichtete Jinping-Staudamm in China.