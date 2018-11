80 Millionen Euro für ein Gemälde - David Hockney "teuerster lebender Künstler"

Schon wieder ein Rekord auf dem Kunstmarkt: Ein Swimmingpool-Bild des britischen Malers David Hockney hat bei einer Auktion in New York mit gut knapp 80 Millionen Euro erzielt, den bisher höchsten Preis für das Werk eines lebenden Künstlers. Das Gemälde "Portrait of an Artist (Pool

with Two Figures)" ("Porträt eines Künstlers - Pool mit zwei Figuren") (1972)

sei in der Nacht zum Freitag versteigert worden, so das Auktionshaus Christie's. Der Käufer wolle zunächst anonym bleiben.

David Hockney

Das 1972 entstandene Acrylgemälde zeigt zwei Männer - einer schwimmt im Pool, der andere steht am Beckenrand.