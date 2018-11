Kurz zur Brexit-Einigung: „Niemand über den Tisch gezogen worden“

„Niemand ist über den Tisch gezogen worden, sondern dieser Deal verhindert einen Hard-Brexit. Er hilft somit uns in Europa, aber er hilft noch stärker Großbritannien, weil ein Hard-Brexit Großbritannien wesentlich härter treffen würde“, so Kurz. „Ich hoffe sehr, dass es die notwendige Zustimmung im britischen Parlament für diesen Deal gibt. Das wiederum würde die Basis dafür legen, dass es einen geordneten Austritt Großbritanniens gibt und dass gleichzeitig ein gutes Miteinander in Zukunft möglich ist“, sagte der Kanzler.