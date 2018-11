Einen schönen Abendspaziergang in der Gesellschaft riesiger, leuchtender Tiere: Das bietet der Jardin des Plantes (Botanischer Garten) im 5. Arrondissement der französischen Hauptstadt Paris. Auch Dinosaurier sind dabei. Ebenso wie Haie, Tiger, Schildkröten, Pandas und viele andere Tiere. Bis zu 15 Meter hoch sind die beeindruckenden Strukturen. Die spektakulären Laternen in Tierform kommen aus China und bleiben noch bis Januar in Paris.